Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Damat Dehşeti: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

Gaziantep'te Damat Dehşeti: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

51 dakika önce

GAZİANTEP'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi.

Gaziantep'te Damat Dehşeti: 5 Ölü, 1 Yaralı (2), System.String[]
GAZİANTEP'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. İki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlk olay, öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 3 kişi ölürken, saldırgan Fıstıklı Mahallesi'ne gitti. Saldırgan burada da eşinin diğer akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Fıstıklı Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Damat Dehşeti: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]