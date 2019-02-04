Gaziantep'te Damat Dehşeti: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

GAZİANTEP'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi.

GAZİANTEP'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. İki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İlk olay, öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 3 kişi ölürken, saldırgan Fıstıklı Mahallesi'ne gitti. Saldırgan burada da eşinin diğer akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Fıstıklı Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Gaziantep

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