Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor

01.06.2022 12:36

Gaziantep'te, darbedilirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan yaşlı kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Gaziantep'te, darbedilirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan yaşlı kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yüzüne tekme alma anına ilişkin görüntülerle gündeme gelen 70 yaşındaki Leyla D'nin Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Doktorlar, yaşlı kadının yakında taburcu edileceğini bildirdi.

Leyla D'in oğlu Mahmud H, AA muhabirine, annesinin durumunun daha iyi olduğunu belirterek, ilgilenen devlet yetkililerine teşekkür etti.

Dün Gaziantep Valisi Davut Gül ile eşinin kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Mahmud H, "Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim, bizi korumaları altına aldılar, bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar." dedi.

Mahmud H, tutuklanan şüphelinin gereken cezayı almasını istediklerini sözlerine ekledi.

??????Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadının darbedilmesine ilişkin dün Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, tutuklanmıştı.

Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gaziantep Valisi Gül, darbedilen yaşlı kadını hastanede ziyaret etti Gaziantep Valisi Gül, darbedilen yaşlı kadını hastanede ziyaret etti Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te darbedilen yaşlı kadının sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement