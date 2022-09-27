3 yaşındaki Nazlı'nın bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Annesi konuştu: Kızımı görmek için günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum

Müge Anlı'nın programına kayıp çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan'ın açıklamaları izleyenlerin kanını dondurdu. Eşinden boşandığını ve sığındığı çocukluk arkadaşı ve sevgilisi tarafından fuhuşa sürüklendiğini dile getiren İlhan, iki kızını da para karşılığında gördüğünü söyledi.

"SOSYAL MEDYADAN MÜSTERİ ÇEKİYORDUK"

Yaklaşık 1,5 yıldır kendisinin arkadaşı tarafından zengin erkeklere pazarlandığını, fotoğrafının çekilip sosyal medyadan müşteri bulunduğunu söyleyen Melissa İlhan, bazen koyulan kotayı doldurmadığında 25-30 kişiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü.

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCA BULUNDU

Kotayı dolduramadığı takdirde çocuklarını görememekle tehdit edilen İlhan'ın ifadeleri sonrasında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mehmet Aksu'ya ait giyim mağazasının mutfağının derin dondurucusunda küçük Lina Nazlı'nın cesedi bulundu.

NAZLI'NIN ÖLÜMÜNDEN ANNEYİ SORUMLU TUTTU

Gelen ölüm haberiyle yıkılan anne ve baba canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı küçük kızın aylardır orada olduğu bilgisini paylaştı. Avukat Rahmi Özkan ise acı olaydan anneyi sorumlu tuttu. Özkan, "Hakkıyla annelik yapsaydın, çocuklarına başına bunlar gelmezdi" dedi.