3 yaşındaki Nazlı'nın bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Annesi konuştu: Kızımı görmek için günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum - Son Dakika
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3 yaşındaki Nazlı'nın bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Annesi konuştu: Kızımı görmek için günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum

27.09.2022 12:11

Gaziantep'te şiddet uygulanarak öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba herkesin yüreğini parçaladı. Kızlarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa İlhan'ın anlattıkları ise programa damga vurdu. Anne İlhan, "Kızlarımı görebilmek için bazen günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum" ifadelerini kullandı. Avukat Rahmi Özkan ise küçük Nazlı'nın ölümünden annesinin sorumlu olduğunu savundu.

Müge Anlı'nın programına kayıp çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan'ın açıklamaları izleyenlerin kanını dondurdu. Eşinden boşandığını ve sığındığı çocukluk arkadaşı ve sevgilisi tarafından fuhuşa sürüklendiğini dile getiren İlhan, iki kızını da para karşılığında gördüğünü söyledi.

"SOSYAL MEDYADAN MÜSTERİ ÇEKİYORDUK"

Yaklaşık 1,5 yıldır kendisinin arkadaşı tarafından zengin erkeklere pazarlandığını, fotoğrafının çekilip sosyal medyadan müşteri bulunduğunu söyleyen Melissa İlhan, bazen koyulan kotayı doldurmadığında 25-30 kişiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü.

Derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Nazlı'nın annesi: Kızımı görmek için 25-30 kişiyle birlikte oluyordum

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCA BULUNDU

Kotayı dolduramadığı takdirde çocuklarını görememekle tehdit edilen İlhan'ın ifadeleri sonrasında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mehmet Aksu'ya ait giyim mağazasının mutfağının derin dondurucusunda küçük Lina Nazlı'nın cesedi bulundu.

Derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Nazlı'nın annesi: Kızımı görmek için 25-30 kişiyle birlikte oluyordum

NAZLI'NIN ÖLÜMÜNDEN ANNEYİ SORUMLU TUTTU

Gelen ölüm haberiyle yıkılan anne ve baba canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı küçük kızın aylardır orada olduğu bilgisini paylaştı. Avukat Rahmi Özkan ise acı olaydan anneyi sorumlu tuttu. Özkan, "Hakkıyla annelik yapsaydın, çocuklarına başına bunlar gelmezdi" dedi.

Derin dondurucuda cansız bedeni bulunan Nazlı'nın annesi: Kızımı görmek için 25-30 kişiyle birlikte oluyordum
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki Nazlı'nın bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Annesi konuştu: Kızımı görmek için günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Nazlı'nın bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Annesi konuştu: Kızımı görmek için günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum - Son Dakika
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