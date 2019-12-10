Gaziantep'te dargın aileler barıştırıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın düzenlemiş olduğu yemekte bir araya gelerek barıştı.

İntepe Mahallesi'nde 3 ay önce yaşanan tartışmayla büyüyen ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle aynı zamanda akraba olan Yalçınkaya aileleri arasında dargınlık başladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe protokolü ve Karkamış eski belediye başkanı Nuh Kocaaslan, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan ve AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan, ile birlikte her iki aile büyükleri ve aile bireyleri ile bir araya gelerek dargınlığın bitip barışın sağlanması için barış yemeği düzenledi.

Aile fertlerinin katıldığı birlik ve beraberlik yemeğinde, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Barış yemeğinde konuşan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, husumetli iki ailenin barışmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek Ülkede, bölgede, ilde ve ilçede huzurun ve barışın tüm insanlar arasında kalıcı olmasını isteyip barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise,aralarında dargınlık bulunan, Yalçınkaya ailesinin değerli bireyleriyle barış yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Ailelerin büyükleri Ahmet ve Mehmet Yalçınkaya'ya gösterdikleri erdemden dolayı teşekkür ediyorum diyen Başkan Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumumuzda hoş karşılanmayan küslük ve dargınlığın dinimizce de yeri yoktur küs olan insanların üç günden fazla dargın durmaması gerekiyor. Çünkü ne varsa barışta var. Bu nedenle bizler üzerimize düşeni yaprak küskün aileleri barıştırdık onlarında bu dargınlığı noktalayıp eskiden olduğu gibi dostça ve kardeşçe hayatlarını devam ettirmelerini ve her zaman kardeşçe yaşamalarını ümit ediyor ayrıca bu işin gerçekleşmesi için katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Nuh Kocaaslan ise, barışın mutluluk, huzur aynı zamanda da çok kıymetli bir şey olduğunu vurgulayarak, İslamiyet'te dargınlık ve küskünlüklerin helal olmadığını belirterek ailelerin bir araya gelmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Düzenlenen barış yemeğine Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, ile çok sayıda davetli katıldı.

Barış yemeği ailelerin kucaklaşmasıyla son buldu.