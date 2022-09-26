Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu

26.09.2022 22:52
Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu.

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu - Son Dakika

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