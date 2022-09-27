Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

27.09.2022 14:19
Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen, 3 yaşında olduğu değerlendirilen ve ilk incelemesinde darp izlerine rastlanan kız çocuğu cesedine ulaşılmıştı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı Gaziantep'te hastane kantininden silahlı yağma kameralara yansıdı Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 15:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement