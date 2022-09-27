Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

27.09.2022 20:46

Gaziantep'te cansız bedeni derin dondurucuda bulunan ve darp sonucu öldüğü belirtilen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ZIRHLI ARAÇLARLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cesedi derin dondurucuda bulunan minik Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

DERİN DONDURUCUDA BULUNMUŞTU

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, 3 yaşında olduğu ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu.

Cesedi derin dondurucuda bulunan minik Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

ANNESİ MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Gaziantep'te darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba herkesin yüreğini yaktı. Kızlarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Melissa İlhan'ın anlattıkları ise programa damga vurdu. Anne İlhan, "Kızlarımı görebilmek için bazen günde 25-30 kişiyle birlikte oluyordum" dedi. Avukat Rahmi Özkan ise küçük Nazlı'nın ölümünden anneyi sorumlu tuttu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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