Şahinbey ilçesindeki bir adreste önceki gün yapılan aramada, 3 yaşında ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi - Son Dakika

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