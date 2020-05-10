Gaziantep'te davul çalınması yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında davul çalınması yasaklandı.



Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan davulcularının bahşiş topladığına dair şikayetler üzerine, davul çalınmasının yasaklandığını duyurdu.



Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Gaziantep'te davulculara bahşiş toplamamak şartıyla izin verilmişti. Kaymakamlık ve belediye tarafından yerel imkanlarla ücretlendirilmesine rağmen maalesef bahşiş toplandığına dair çokça şikayet gelmektedir. Bulaş riskini ortadan kaldırmak için davul çalınması yasaklanmıştır." - GAZİANTEP