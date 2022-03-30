GAZİANTEP'TE, DAVULCULARA RİTİM EĞİTİMİ - Son Dakika

AK Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti, yeni partisi belli olmak üzere

Alkollü mekanları gezip nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcuları da mesailerine başlama heyecanı sardı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de ilçede Ramazan ayında görev alacak 10 davulcuya ritim eğitimi verdi.

Eğitim sonunda sertifikalarını alan Davulcular en çok, korsan davulcuların ortadan kalkacak olmasına sevindi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen ritim eğitimi için İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde 10 davulcu bir araya geldi. Halk Oyunları eğitmeni Mehmet Yılmaz tarafından verilen eğitimde davulculara aynı saatte aynı tip melodi çalınması gerektiği bahşiş ısrarında bulunulmaması ifade edildi.

Gaziantep Valiliği'nin zorunlu kıldığı eğitimi tamamlayarak sertifikalarını ve yaka kartlarını alan davulcular; Ramazan ayı boyunca sokaklarda aynı ritim ile davul çalarak vatandaşı sahura kaldıracak.

Aldıkları belge ile Ramazan ayında görev yapacak olan davulcular, eğitimlerinin verimli geçtiğini ifade ederken, korsan davulculara itibar edilmemesini istedi.