Gaziantep'te DEAŞ'a finansal destek sağladıkları iddiasıyla 6 sanık hakkında dava

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları iddiasıyla 6 sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla Ayşe G, Eyyüp İ, İbrahim T, İlkan İ, Orhan D. ve Mehmet Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Soruşturma sürecinde teknik ve fiziki takibin yapıldığı belirtilen iddianamede, "Mehmet Ç'nin başkalarından temin edilen fonları örgüte aktarma konusunda aracılık yaptığı ve fon topladığı, başka bir deyişle terör eylemlerinin finansmanında kullanılacak fonun bu maksatla üçüncü kişilerden teminini sağladığı anlaşılmıştır." denildi.

Diğer şüphelilerin de Mehmet Ç. aracılığıyla Suriye veya Irak'taki terör örgütü mensuplarına para gönderdikleri aktarılan iddianamede, "Bu hususun PTT dokümanları, teknik takip ve şüpheli ikrarlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin eylemlerinin bu haliyle terörizmin finansmanı suçunu oluşturduğu belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.???????

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.