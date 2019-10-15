Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları araçta ve araçta bulunan 3 kişide DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan yazıların bulunduğu 131 kitap ele geçirdi.

Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları araçta ve araçta bulunan 3 kişide DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan yazıların bulunduğu 131 kitap ele geçirdi.


Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'nde bulunan Askoç yol arama noktasında uygulama yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durdurulan H.Ç. idaresindeki 42 AYU 33 plakalı otomobilde ve araçta bulunan A.H.T ve R.D. isimli şahısların üzerinde farklı yayınlara ait 131 adet DEAŞ propagandası yapan yazıların bulunduğu kitap ele geçirdi. Yasaklı yayın içerikli kitaplara el koyan ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı.


Şahıslar adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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