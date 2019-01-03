Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te Deaş Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i yabancı uyruklu 12 şüpheliden biri tutuklandı.

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i yabancı uyruklu 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a ait 5 hücre evini tespit etti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları hücre evlerine özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Suriye ve Irak uyruklu 9 şüphelinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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