GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI

26.04.2022 14:44

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyada propagandasını yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan ve 5 şüphelinin kimliğini saptayan polis, bu kişilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı Son dakika: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI Son dakika: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI - Son Dakika


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