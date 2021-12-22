Üye Girişi
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

22.12.2021 11:33
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanan M.A.'nın cep telefonu incelemesini tamamladı. İncelemede, mesajlaşma uygulamasında, Suriye'de PYD/ YPG terör örgütü kontrolündeki kampta sözde esir tutulan DEAŞ'lı kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi. Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep'te olduğunu saptayan polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan polis, savcılık kararıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek
11:42 Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
11:31 Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma
11:28 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam
11:22 "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!
11:04 Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün
11:00 Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
Yeni bir İrfan Can vakası mı? Göksel Gümüşdağ konuştu, Visca için savaş başladı Yeni bir İrfan Can vakası mı? Göksel Gümüşdağ konuştu, Visca için savaş başladı         
11:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir         
11:45
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Yalovalı bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Yalovalı bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
11:20
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Nesli tükenmekte olan balıkları 10 yıl önce Rusya'dan getirdi, havyarının kilosu 12 bin dolardan satılıyor Nesli tükenmekte olan balıkları 10 yıl önce Rusya'dan getirdi, havyarının kilosu 12 bin dolardan satılıyor         
10:21
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 11:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement