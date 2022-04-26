Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

26.04.2022 15:08
Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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