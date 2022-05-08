Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep\'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Son Güncelleme: 08.05.2022 09:44

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehine paylaşım yaptığı tespit edilen A.K, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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