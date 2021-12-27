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Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

27.12.2021 12:19

Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Boşandığı eşinin arabasını yakmaya geldi, kayınbabasını öldürdü Yıldırım: "O beni öldürmeye geldi ama babamı öldürdü" Vahşi cinayeti hüngür hüngür ağlayarak anlattı Gaziantep'te boşandığı eşinin arabasını benzin...

Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Boşandığı eşinin arabasını yakmaya geldi, kayınbabasını öldürdü

Yıldırım: "O beni öldürmeye geldi ama babamı öldürdü"

Vahşi cinayeti hüngür hüngür ağlayarak anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te boşandığı eşinin arabasını benzin dökerek yakmaya çalışan eski damat kayınbabasını kalbinden 5 defa bıçaklayarak öldürdü. Dehşet saçan eski eşi Mehmet Aslan'ın kendisini öldürmeye geldiğini söyleyen Hatice Yıldırım, "Babam kendisini feda etti. O kesinlikle akli dengesi yerinde her şeyi bilinçli yapıyor. O serbest kalırsa bundan sonraki hedefi benim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kayınbabası Mehmet Yıldırım'ın evinin önüne gelen zanlı Mehmet Aslan, boşandığı eşi Hatice Yıldırım'ın arabasına benzin döktü. Kayınbaba Yıldırım, aracı yakmaya çalıştığı esnada Aslan'a engel olmaya çalıştı. Eski damatla kayınbaba arasında tartışma çıkarken Aslan, çıkardığı bıçağı Yıldırım'ın kalbine sapladı. Kalbinden 5 defa bıçaklanan Yıldırım, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Katil damat olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Kızının feryadı yürekleri dağladı

Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis zanlı Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi bekleyen aile yakınları gözyaşına boğularak sinir krizi geçirdi. Babasının cenazesinin araca alınması esnasında baygınlık geçiren kızı Hatice Yıldırım'ın feryadı yürekleri dağladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Aslan, gözaltına alındı.

"Bir buçuk ay önce uzaklaştırma kararı aldırmıştım"

Dün akşam yaşanan olayı gözyaşlarına boğularak anlatan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım ise eşinden bir yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. Yurtdışına çıkan eşinin 3 ay önce Gaziantep'e geldiğini aktaran Yıldırım, "Geldiği günden beri tehdit ediyordu. 11 yaşındaki kızıma görüşmek için sürekli baskı yapıyordu. Bir buçuk ay kadar önce uzaklaştırma kararı aldırdım. Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. O günde çocuklarla görüşmek için bana mesaj atmıştı. Kızlarım onunla görüşmek istemedi. Sadece 5 yaşındaki oğlumu aldı. Saat 18.30'da iş yerime bıraktı. Ondan sonra bana 'Tek umudum çocuklardı. Onlarda yok artık' mesajı attı. Beni sürekli 'Arabanı yakacağım" şeklinde tehdit ediyordu. Apartmanda komşum olan polis beni arayıp bir kişinin arabama benzin döktüğünü söyledi. Bende babamı aradım. Sonra babam arabamın yanına gidince orada babama saldırmış. Babamı 5 kere kalbinden bıçaklamış" ifadelerini kullandı.

"Akli dengesi yerinde, cezadan kurtulmaya çalışıyor"

Eski eşinin emniyette deli taklidi yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Bu adam şimdi akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacak. Çünkü biliyorum bu adamın oyunu bu. O oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışındaydım diye yapamadı. Ama babamı öldürdü. Babam kendisini feda etti. O kesinlikle akli dengesi yerinde her şeyi bilinçli yapıyor. Eğer o serbest kalırsa bundan sonraki hedefi ben ve çocuklarımdır. Zaten 2 hafta önce bana 'Ben seni öldürecektim ama çocuklarıma bakan kimse olmaz diye öldürmüyorum' demişti. Ben şaka yaptığını zannetmiştim. Akli dengesi yerinde bir insan. Babası da bu olayın azmettiricisidir. Bana 'Babam ev ve arabayı istiyor. Arabayı ver de rahatlasın' diyordu. Ben tazminat davası açmamam karşılığında onları almıştım. Olayın olduğu gün de babamı çağırıp görüşmüşlerdi. Ben adalete ve kadınların gücüne inanıyorum. Babam bizim için kendisini feda etti. Kesinlikle akli dengesi yerinde değil raporu verilmesin" diye konuştu.

Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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Hatice Yıldırım, Gaziantep, Benzin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te damat dehşeti: Kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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