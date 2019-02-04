Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Dehşet 4 Ölü -2

Gaziantep'te Dehşet 4 Ölü -2

52 dakika önce

Gaziantep'te dehşet 4 ölü (1)Gaziantep'te, bir damat iddiaya göre cinnet getirerek iki ayrı mahallede eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi.

Gaziantep'te dehşet 4 ölü (1)

Gaziantep'te, bir damat iddiaya göre cinnet getirerek iki ayrı mahallede eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlk olay öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi anlaşmazlık yaşadığı ve miras nedeniyle anlaşmazlıkları olan eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 2 kişi ölürken, şüpheli daha sonra Fıstıklı Mahallesinde yine eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Buradaki saldırıda da 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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GAZİANTEP, (DHA) -

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:01 Kaynak: DHA

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