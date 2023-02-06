Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü - Son Dakika
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Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü

06.02.2023 15:53

Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bina çöktü, yaşanan o dehşet anları amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bina çöktü, yaşanan o dehşet anları amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş Elbistan'da 13,24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de yıkıma neden oldu. Depremle birlikte bir binanın saniyeler içerisinde çöküşü ise amatör kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde binanın yakınındaki insanlar kendilerini son anda kurtarırken bina kısa bir süre içinde yerlebir oldu.

Kaynak: İHA
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Gaziantep'teki enkazda çalışmalar devam ediyor Gaziantep'teki enkazda çalışmalar devam ediyor Gaziantep'te hasar gören binanın artçı depremde yıkılma anı kamerada Gaziantep'te hasar gören binanın artçı depremde yıkılma anı kamerada

Şehitkamil, Gaziantep, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü - Son Dakika
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