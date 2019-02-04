Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Dehşet Saçan Damadı Abisi İkna Etti

Gaziantep'te Dehşet Saçan Damadı Abisi İkna Etti

48 dakika önce

Gaziantep'te dehşet saçan damadı abisi ikna etti 3 Kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralan zanlı, Polis merkezi önünde başına silah dayadı.

Gaziantep'te dehşet saçan damadı abisi ikna etti
3 Kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralan zanlı, Polis merkezi önünde başına silah dayadı. Zanlıyı olay yerine çağrılan abisi teslim olmaya ikna etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlı Şehitkamil Emniyet Müdürlüğünün önünde kafasına silah dayayıp intihar etmek istedi. Uzun süre polis ekiplerine direnen zanlı, abisi Ali T. tarafından güçlükle teslim olmaya ikna oldu.
Gaziantep'te kayınvalidesi ve baldızınında aralarında bulunduğu 3 kişiyi öldürüp eşi ve diğer baldızını da ağır yaralan Ertan Taşdelen Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelerek kafasına silah dayadı. Polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç vermeyince zanlının abisi devreye girdi. Abi Ali Taşdelen polislerle beraber zanlının yanına yaklaşınca, zanlı silahı bırakarak abisine sarıldı ve teslim oldu.
İkna olan zanlı polisler tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:04:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Dehşet Saçan Damadı Abisi İkna Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]