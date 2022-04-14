Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma - Son Dakika
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Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma

14.04.2022 21:04

Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma Gaziantep'te dehşet saçan ehliyetsiz sürücü: "Onlar bana çarptı" Gaziantep'te otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan scooterlara çarparak Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybetmesine, Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına sebep...

Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma

Gaziantep'te dehşet saçan ehliyetsiz sürücü: "Onlar bana çarptı"

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan scooterlara çarparak Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybetmesine, Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz çocuk sürücü Osman Sarı, savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek "Bir anda scooter ile önüme çıkıp bana çarptılar" dedi.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Osman Sarı idaresindeki 27 SR 997 plakalı araç, dershaneden çıktıktan sonra Scooter ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı. İki arkadaş ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise son sınıf öğrencisi Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken yoğun bakıma alınan Şimal Toprak ise yaşam mücadelesi veriyor.

Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Osman Sarı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Sarı, "Ben değil onlar bana çarptı" diyerek iki kız arkadaşı suçladı.

"Bir anda önüme çıkıp bana çarptılar"

Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol kullanmadığını söyleyen Sarı, olay anında dershaneye gittiğini aktardı. Kazanın akşam saatlerinde saat 19.45 sularında yaşandığını belirten Sarı, "Benim görüş mesafem iyiydi, yol da aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla seyir ediyordum. O sıra dershaneye yetişmeye çalışıyordum. Ancak iki kız bir anda scooter ile tali yoldan ana yola çıktılar. Bir anda önüme çıkıp bana çarptılar. Olay yerinden kaçmadım. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma
Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma

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Şehitkamil, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüden şok savunma - Son Dakika


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