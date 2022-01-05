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Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında

05.01.2022 12:55
Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında

Pitbull cinsi köpeklerin saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te pitbull saldırıları dur durak bilmiyor.

Pitbull cinsi köpeklerin saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te pitbull saldırıları dur durak bilmiyor. Çöpten karton toplayarak geçimini sağlayan bir kadına tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı. Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadını vatandaşlar kurtardı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ve bir eve hurda toplamaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen'in pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğramasının ardından, ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull köpeklerin saldırıları sürüyor. Kentte son 10 gün içerisinde yaşanan üçüncü pitbull saldırısı ise dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Çöpten karton toplayarak geçimini sağlayan Aslı Bozkurt, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, talihsiz kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çöpten topladığı kartonlarla geçimini sağlayan Bozkurt'un pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığı anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, sahibinin tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirdiği kahverengi pitbull cinsi köpeğin çöpten karton toplayan kadına saldırdığı anlar yer aldı.

TALİHSİZ KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Karton toplamak için çöpü karıştıran kadının yanına yanaşan pitbull cinsi köpek, talihsiz kadına korku dolu anlar yaşattı. Bozkurt'un kendisini korumak için elindeki poşetleri köpeğe doğru attığı anlar görüntülere yansıdı. Sesleri duyan vatandaşların araya girmesi ve kadının koşarak bir eve sığınmasıyla saldırı ucuz atlatılırken, saldırı sonucu vücudunda çeşitli ısırık izleri ve sıyrıklar oluşan kadına, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırı sonrası harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin beslendiği adresi tespit ederek köpeğe el koydu.

(Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında
Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında
Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında
Gaziantep'te dehşet saçan pitbull güvenlik kamerasında

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Gaziantep, Pitbull, Saldırı, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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