Gaziantep'te, demir atölyesinde oksijen tüpü patladı: 5 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, demir atölyesinde kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Vali Davut Gül, "Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Küsget Sanayi Sitesi'ndeki demir atölyesinde, demir parçalara kaynak yapmak için kullanılan oksijen tüpü, öğle saatlerinde, büyük gürültüyle patladı. Çalışma sırasındaki patlamanın etkisiyle iş yerinde çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan 5 işçiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.