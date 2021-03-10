Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.
Kaynak: AA
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