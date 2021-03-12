Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Isınma, pas, orta ve şut çalışmaları yapılan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gaziantep , Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Yukatel Denizlispor 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı