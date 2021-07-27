Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor - Son Dakika

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik çevresi oluşturan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Olası bir yaralanmaya karşı sağlık çalışanları da hazır da bekliyor.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu. Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

İşte bölgeden görüntüler: