Gaziantep'te depolarda yağ stoklayan marketlere yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, raflarında olmayan ayçiçek yağlarını depolarda beklettikleri belirlenen marketler hakkında işlem yapıldı.

Şahinbey Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir ve yerel marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raflar ve depolar kontrol edildi.

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde, kurallara uymayan marketlere tutanak tutuldu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir zincir markete giren ve raflarda olmayan ayçiçek yağlarını depolarda bulan ekipler market hakkında işlem başlattı.

Ekipler, dün ve bugün 574 markette denetim gerçekleştirdi, 8 market hakkında ise yasal işlem başlattı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, stokçuluğa fırsat vermeyeceklerini, her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz ile sürekli denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve vatandaşa fahiş fiyatla ürün satmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.