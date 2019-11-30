Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını - Son Dakika

Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 9 bin 300 paket sigara ve 5 kilogram çay ele geçirdi.

Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 9 bin 300 paket sigara ve 5 kilogram çay ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi.


Operasyonda depoda bir araçta arama yapan ekipler, toplam 9.300 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kg gümrük kaçağı çay ele geçirdi.


Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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