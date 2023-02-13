GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ

13.02.2023 09:54

GAZİANTEP'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi.

GAZİANTEP'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Öte yandan depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar raylara düştü.

Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi. Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor. Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.

Kaynak: DHA
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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ - Son Dakika
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