Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi. Gaziantep 'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı , Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor. Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE, DEPREMDE 6 TREN DEVRİLDİ, KAYALAR RAYLARA DÜŞTÜ - Son Dakika

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