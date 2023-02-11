Gaziantep'te Depremde Yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin Müteahhidi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremde Yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin Müteahhidi İstanbul'da Yakalandı

11.02.2023 14:36

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli bugün Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Akay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Depremde, 6 bloklu Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin 4 bloğu yerle bir olmuştu.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Depremde Yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin Müteahhidi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Depremde Yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin Müteahhidi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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