Gaziantep'te Depremde Yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin Müteahhidi İstanbul'da Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli bugün Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Akay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Depremde, 6 bloklu Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin 4 bloğu yerle bir olmuştu.