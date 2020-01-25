Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te, Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te, Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden korku ve paniğe neden olacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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