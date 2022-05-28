Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi

28.05.2022 14:38

Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi 61 ekip ve 129 personelle motosiklet, traktör ve servis araçları denetlendi Gaziantep'te 61 ekip ve 129 personelin katılımıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.

Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi

61 ekip ve 129 personelle motosiklet, traktör ve servis araçları denetlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 61 ekip ve 129 personelin katılımıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında 707 motosiklet, 179 servis aracı ve 77 traktör denetlenerek 180 araca cezai işlem uygulanırken 26 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yaptı. Toplam 61 ekip ve 129 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 707 motosiklet, 179 servis aracı ve 77 traktör denetlenerek 180 araca cezai işlem uygulanırken 26 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında toplam bin 917 şahıs da kontrol edilerek 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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