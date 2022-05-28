Gaziantep'te dev trafik uygulaması - Son Dakika
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Gaziantep'te dev trafik uygulaması

28.05.2022 20:36
Gaziantep'te dev trafik uygulaması

Gaziantep'te 61 ekip ve 129 personelin katılımıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.

Gaziantep'te 61 ekip ve 129 personelin katılımıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında 707 motosiklet, 179 servis aracı ve 77 traktör denetlenerek 180 araca cezai işlem uygulanırken 26 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yaptı. Toplam 61 ekip ve 129 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 707 motosiklet, 179 servis aracı ve 77 traktör denetlenerek 180 araca cezai işlem uygulanırken 26 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında toplam bin 917 şahıs da kontrol edilerek 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Gaziantep'te dev trafik uygulaması

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dev trafik uygulaması - Son Dakika


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