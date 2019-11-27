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Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor

6 saat önce

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyorGAZİANTEP - Gaziantep'te 960 personelin katılımıyla helikopter ve drone destekli narkotik ve genel asayiş operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 960 personelin katılımıyla helikopter ve drone destekli narkotik ve genel asayiş operasyonu başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürülüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli iki dev operasyon yapan emniyet güçleri bu sefer de 960 personelin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine ve terör mensuplarına yönelik operasyon başlattı. Kentin çeşitli mahallelerinde 26 Kasım 2019 Salı günü başlatılan ve 24 saat aralıksız devam edecek olan operasyona Narkotik, Terör ve Asayiş ekipleri katılıyor.

Operasyon kapsamında suçluların ve sokak satıcılarının (torbacı) önlenmesi amacıyla belirlenen mahalleler abluka altına alındı. Toplam 960 personelin katıldığı operasyona havadan helikopter ve droneler da destek verirken dedektör köpekler de girilen adreslerde arama yapıyor.

Başlatılan operasyonun 24 saat aralıksız devam edeceği de vurgulanırken yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen adreslerde aramaların yapılacağı aktarıldı.

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Gaziantep, Narkotik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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