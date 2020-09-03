Gaziantep'te devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İslahiye ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
İlçedeki bir baraj şantiyesine beton taşıyan Nail D. (46) yönetimindeki 27 AFR 178 plakalı beton mikser aracı, Kazıklı Mahallesinde kontrolü kaybederek devrildi.
Kazada yaralanan Nail D, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, araç iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
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