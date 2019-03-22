Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Devrilen Elektrikli Soba Yangına Neden Oldu

Gaziantep'te Devrilen Elektrikli Soba Yangına Neden Oldu

20 dakika önce

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde açık unutulan elektrikli soba kanepeye devrilince yangın çıktı.

Gaziantep'te Devrilen Elektrikli Soba Yangına Neden Oldu, System.String[]
GAZİANTEP'te Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde açık unutulan elektrikli soba kanepeye devrilince yangın çıktı. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evde hasar meydana geldi. 

Yangın, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde 3 katlı evin giriş katında çıktı. Evde yaşayan Suriye uyruklu aile iddiaya göre yakınlarını ziyarete giderken ısınmak için kullandıkları elektrikli sobayı açık unuttu. Soba kanepeye devrilince çıkan yangın kısa sürede odayı sardı. Evden yükselen alevleri gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında hasar meydana geldi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:37 Kaynak: DHA

Suriye, Gaziantep, Güncel
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