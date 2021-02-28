Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı

28.02.2021 14:15
Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontolünden çıkarak devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontolünden çıkarak devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kürşat Balcı yönetimindeki 27 AES 346 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kürşat Balcı ile yanında bulunan Üzeyir Deve ve Ergincan Çaparuşağı yaralandı. 3 yaralı ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
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Balcı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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