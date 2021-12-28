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Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü - Son Dakika

Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü

28.12.2021 13:26
Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen mikserdeki beton yola döküldü, sürücü yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen mikserdeki beton yola döküldü, sürücü yaralandı.

Mahmut Kısacık idaresindeki 46 ADS 695 plakalı beton mikseri, İpekyolu kara yolunda seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi, araçtaki beton yola döküldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Dökülen betonun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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Beton Mikseri, Şehitkamil, Gaziantep, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü - Son Dakika
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