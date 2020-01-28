Gaziantep'te devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
6 saat önce
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şiho Kaya yönetimindeki 27 BD 068 plakalı otomobil, Gaziantep- Nizip kara yolunun 8. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Kaya ile araçta bulunan 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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