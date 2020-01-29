Gaziantep'te devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haydar Aksoylu yönetimindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 çocuğu ve eşi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu'yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep'e dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.