Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep
'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Uğur Can
Yırtlaz (25) idaresindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, 6 Temmuz'da Gaziantep- Kilis
kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralı Yırtlaz'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Genç
adam, hastanedeki 2 haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırılan Uğur Can Yırtlaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Kilis'e götürüldü.