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Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Uğur Can Yırtlaz (25) idaresindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, 6 Temmuz'da Gaziantep- Kilis kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Yırtlaz'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Genç adam, hastanedeki 2 haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Uğur Can Yırtlaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Kilis'e götürüldü.
Gaziantep, Uğur Can, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:48 Kaynak: AA
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