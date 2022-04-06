GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Süleyman Tayar (52) yönetimindeki 33 ADN 533 plakalı TIR, seyir halindeyken lastiği patladı. Bunun üzerine kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Süleyman Tayar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tayar, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.