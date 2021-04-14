Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım aletleri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
E.G. (39) yönetimindeki 31 ABS 121 plakalı tarım aletleri yüklü tır, İslahiye- Nurdağı kara yolunun 7. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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