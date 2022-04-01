Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

01.04.2022 12:08
Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkiisinde C.A. (35) yönetimindeki 63 ABZ 183 plakalı tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bloklara çarparak devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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