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Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İilçeye 37 kilometre mesafedeki Yeniceli Mahallesi Çakmak mezrasında tarla süren Halil İbrahim Demir'in (29) kullandığı plakası belirlenemeyen traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Halil İbrahim Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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