Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri - Son Dakika
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Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri

20.08.2022 13:38

Gaziantep'te devrilerek kayan bir yolcu otobüsü; başka bir kaza için yol kenarında duran ambulans, itfaiye ve bir canlı yayın aracına çarptı. Kaza nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Ortalığın savaş alanında döndüğü olay yerinden gelen görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.

İşte olay yerinden kahreden fotoğraflar:

Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri
Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri
Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri
Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri
YORUMLAR
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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri - Son Dakika
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