Gaziantep'te devrilerek kayan bir yolcu otobüsü; başka bir kaza için yol kenarında duran ambulans, itfaiye ve bir canlı yayın aracına çarptı. Kaza nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Ortalığın savaş alanında döndüğü olay yerinden gelen görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
20.08.2022 13:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'ten gelen görüntüler, 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın boyutunu gözler önüne seriyor! İşte olay yeri - Son Dakika