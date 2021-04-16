GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin "koleji andıran" okulu dikkati çekiyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin "koleji andıran" okulu dikkati çekiyor

16.04.2021 11:13

Gaziantep'in dezavantajlı bölgesinde yer alan Düztepe İkokulunda, öğretmen ve velilerin destekleriyle atıl durumdaki alanlar kolejleri andıran içeriklerle donatıldı.

Gaziantep'in dezavantajlı bölgesinde yer alan Düztepe İkokulunda, öğretmen ve velilerin destekleriyle atıl durumdaki alanlar kolejleri andıran içeriklerle donatıldı.

Merkez Şahinbey ilçesinde yer alan ve 1970 yılında inşa edilen Düztepe İlkokulu, bin metrekarelik kapalı alanıyla 450'si Suriyeli olmak üzere yaklaşık bin 100 öğrenciye kucak açıyor.

Son dönemlerde ciddi bir değişim dönüşüme giren okulda, öğretmenlerin çabaları sonucu hemen her bölüm öğrencilerin yararlanacağı alana çevrildi.

Arşiv olarak kullanılan yer 2016'da tasarım ve beceri atölyesine, atıl durumdaki alan toplantı salonuna, depo zeka oyunları sınıfına, boş ve kullanılmayan bir oda satranç sınıfına, kalorifer kazan dairesinin bir bölümü de spor odasına dönüştürüldü.

Okulda, özel eğitim öğrencilerine de ev ortamı ve rahatlığında bir sınıf oluşturuldu.

Ayrıca ana sınıfının oyun odası haline çevrildiği okulda, bazı sınıflar da öğrencilerin talebine göre şekillendirildi.

Böylelikle sınıfın yarısını yerde oturma düzenine göre şekillendiren okul yönetimi, birlikte oyunların oynanabileceği, okuma saatlerinin düzenlendiği bir alan daha oluşturdu.

Öğretmenler tarafından okul duvarlarının ve sıraların rengarenk boyanmasıyla okul adeta cıvıl cıvıl bir yapıya kavuştu.

Öte yandan, çiçeklerle donatılan okulun girişine muhabbet kuşları ve akvaryum da yerleştirilerek çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor.

Kovid-19 tedbirleri de üst düzey

Yüz yüze eğitimin gerçekleştirilebildiği dönemlerde okulun hemen her noktasında tedbirler de üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Girişinden itibaren her alanda dezenfektanın bulundurulduğu okulda sınıflara da kolonya ve ıslak mendil stantları yerleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin okula gelemediği zamanları da çevrim içi derslerle destekleyen eğitim neferleri, böylelikle öğrencilerinden de uzak kalmıyor.

Sosyal projeler dikkati çekiyor

Toplantı salonunun aktif kullanıldığı okulda, öğretmenler sık sık velilerle buluşuyor.

Sınav döneminde stres yönetimi, öğrencilerin dijital oyun bağımlılığından kurtulması için yapılması ve Kovid-19 sürecinde dikkat edilmesi gerekenler gibi güncel konularda toplantılar düzenleyen okul yönetimi, velilerin okulla daha iç içe olmasını sağlıyor.

Ayrıca yaklaşık 3 yıldır öğrenci velileri eğitim sürecine dahil edildi. Bu kapsamda "Annemden Hikayeler" konulu proje başlatan okul yönetimi, her hafta bir veliyi okula konuk ediyor. Veli, çocuğuyla sınıf arkadaşlarına kitap okuyor.

"Oyun temelli bir okul"

Okul müdürü Ali Dağcı, AA muhabirine, okulu öğrencisi, öğretmeni, velisi ve idari kadrosuyla ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Okuldaki fiziki her gelişmenin öğrencilerden alınan fikirlerle hayata geçirildiğini anlatan Dağcı, "Aslında öğrencilerimizin sesine kulak vererek bu hale geldik. Amacımız mutlu öğrenci ve mutlu bir okul hayata geçirmekti. Çok şükür, bugün itibarıyla da bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu okulda herkes el birliğiyle okulumuzu bu seviyeye getirdi. Çocukların hayal dünyasını gerçekleştirmeye çalıştık." dedi.

Bir çocuğun okula mutlu gelmesinin sağlanması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Dağcı, şöyle konuştu:

"Oyun temelli bir okul tasvir etmeye çalıştık. Aynı zamanda okulumuzun her metrekaresini, öğretmen ve velilerimizin iş birliğinde öğrencilerimizin kullanımına açmaya çalıştık. Sıra dışı bir öğrenme alanı oluşturduk. Tekdüzeliğin dışına çıktık. Böylelikle de soru soran, eleştirebilen, sorgulayabilen, kendisini gerçekleştirmiş bireyler istiyoruz. Aynı zamanda anne, babasıyla, esnafıyla okulunu kalkındıran bir okul istiyorduk. Şükürler olsun şu an bu haldeyiz. Okulumuzdaki her gelişmede çevredeki esnafımızın bile emeği vardır."

GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin koleji andıran okulu dikkati çekiyor
GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin koleji andıran okulu dikkati çekiyor
GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin koleji andıran okulu dikkati çekiyor
GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin koleji andıran okulu dikkati çekiyor

Gaziantep, Öğretmen, oyunlar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin 'koleji andıran' okulu dikkati çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:08:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİANTEP - Dezavantajlı mahallenin "koleji andıran" okulu dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei