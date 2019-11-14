Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dijital Çağda Çocuk ve Anne-Baba Tutumları" konulu seminer düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, Lions İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen seminerde; Uzman psikolog Hüseyin Müjde ve Uzman Psikolojik Danışman Hakan Baba, dijital çağdaki çocuk-anne ilişkisini değerlendirdi, ebeveynleri bilgilendirildi.



"Çocuklar dijital bağımlılığa esir olmuş"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'de görevli Uzman Psikolog Hüseyin Müjde, dijital çağda çocuk yetiştirme ve anne baba tutumlarının geniş bir perspektife hitap eden bir konu olduğunu söyledi. Müjde, ailelere uyarılarda bulunarak, "Dijital çağın çocuklar üzerinde hem pozitif hem de negatif etkileri olmaktadır. Pozitif yönde çocukların bilgiye erişimi kolaylaşmıştır. Bu durum beyin korteks gelişimini hızlandırmış ve beyindeki sinapslar arası bağlantılar kuvvetlendirmiştir. Negatif yönde ise çocuklarda dijital bağımlılık oluşmuştur. Buna binaen çocukların sosyalleşmesi azalmıştır. Böyle durumlarda ailelere büyük rol düşmektedir. Eğer anne-baba çocuk üzerinde çok baskılayıcı çok otoriter ve çok yasaklayıcı tutumlar sergilerse çocuklar iç dünyalarında bu durumu yanlış değerlendirip dijital dönemin pozitif yönlerinden faydalanamayacağı gibi negatif yönlerini de içinde büyüterek daha yoğun bir şekilde yaşar. Bu durum çocuklarda davranış bozukluklarına neden olur" dedi.



"Ebeveynler, gelişen dünyaya ayak uydurun"



Uzman Psikolojik Danışman Hakan Baba ise, gelişen dünyada artık çocuk bakımının ve anne baba tutumunun değiştiğini belirterek, "Bu sebeple gelişime ayak uydurmak artık ebeveynler için kaçınılmazdır. Özellikle iş hayatında kadınların daha fazla yer edinmesiyle ve teknolojinin yaşamı etkilemesiyle birlikte anne baba rolü geçmişe göre farklılaşmıştır. Kararlı, anlayışlı ve sabırlı ayrıca yeniliklere açık bir şekilde tutum besleyen anne babalar çocuk yetiştirmede daha başarılı sonuçlar almaktadır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından velilere katılım sertifikası verildi. - GAZİANTEP