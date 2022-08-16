Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar - Son Dakika
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Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar

16.08.2022 10:07
Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar

Gaziantep'te, dikkat çekmemek için işçi yeleği giyerek 2 ayrı kuruma ait baz istasyonundan 190 bin TL değerinde malzeme çaldıkları tespit edilen iki şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı kuruma ait baz istasyonunda farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.

İŞÇİ YELEĞİ OYUNU

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştirerek toplamda 190 bin TL'lik maddi zarara sebep olduğu tespit edilen M.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların, dikkat çekmemek için gündüz vakti işçi yeleği giyerek hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. ve S.Ç. isimli iki şüpheli, adli mercilere sevk edildi. İki şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar
Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar
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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar - Son Dakika

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